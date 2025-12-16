Silber erreicht neue Rekorde und lässt Gold hinter sich. Doch immer wieder drücken abrupte Rücksetzer den Preis. Was steckt hinter den nächtlichen Kursbewegungen.Der Silberpreis liefert derzeit Schlagzeilen, die selbst erfahrene Rohstoffanleger aufhorchen lassen. Jan Willhöft, Partner von AXINO Capital, spricht auf wallstreetONLINE TV über eine Marktbewegung, die weit mehr ist als ein kurzfristiger Hype. Er ordnet ein, warum Silber seinen großen Bruder Gold zuletzt klar hinter sich gelassen hat und weshalb die jüngsten Turbulenzen an den Terminmärkten kein Zufall sein könnten. Der Silberpreis hat neue nominale Allzeithochs erreicht. Kurz darauf folgten abrupte Rücksetzer. Während Investoren …