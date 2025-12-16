

Bremen, 16. Dezember 2025 Die HTB Group startet mit dem HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio Geschlossene GmbH & Co. InvKG ihren nächsten Fonds im Immobilien-Zweitmarkt. Der Publikums-AIF setzt das seit fast zwanzig Jahren bewährte Konzept der HTB fort und ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern erneut den Zugang zu einem breit gestreuten Immobilienportfolio mit attraktiven Einstiegschancen. Bewährtes Konzept mit neuem Investitionsfenster Die HTB nutzt weiterhin die Vorteile des Zweitmarkts: realistische Bewertungen, günstige Ankaufsfaktoren und substanzstarke Objekte. Diese Rahmenbedingungen schaffen gute Voraussetzungen für langfristig stabile Renditen. Auch beim HTB 15 liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus sorgfältig geprüften deutschen Immobilien-Zielfonds unterschiedlicher Nutzungsarten. Gute Marktbedingungen für Ankäufe "Das aktuell herausfordernde Marktumfeld im Immobiliensegment führt dazu, dass am Zweitmarkt verstärkt qualitativ gute Zielfondsanteile angeboten werden, die wir anhand belastbarer Ist-Daten bewerten können. Diese Situation ermöglicht es, Positionen zu attraktiven Preisen zu erwerben und wir erwarten, dadurch überdurchschnittliche Renditepotenziale realisieren zu können." sagt Simon Wiesmann, Abteilungsleiter des Portfoliomanagements. Das Portfoliomanagement der HTB hat den Investitionsprozess bereits gestartet. Erste Zielfonds wurden geprüft, die Startallokation befindet sich in Vorbereitung. Der planmäßige Aufbau des Zielportfolios ist eingeleitet. Eckdaten des HTB 15 • Indirekte Beteiligung an rund 50 deutschen Immobilienfonds

• Geplantes Fondsvolumen: 20 Mio. EUR, Erhöhungsoption auf 30 Mio. EUR

• Breite Diversifikation über unterschiedliche Nutzungsarten und Regionen

• Reiner Eigenkapitalfonds (nach Fondsschließung) ohne Fremdwährungsrisiken

• Geplante Laufzeit: 10 Jahre ab Vollinvestition, mit Verlängerungsoption

• Mindestbeteiligung: 10.000 EUR zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag

• Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 165,3 % vor Steuern

• Vorabverzinsung: 3 % p. a. bis 31.12.2027

• Steuerliche Einordnung: Einkünfte aus Kapitalvermögen Über die HTB Group Die HTB Group ist auf Sachwertinvestments, Assetmanagement und Service-KVG-Dienstleistungen spezialisiert. Seit der Gründung als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft im Jahr 1987 hat sich die HTB als führender Anbieter im Bereich der Immobilien-Zweitmarktfonds etabliert und bietet Anlegern stabile, langfristige Investmentlösungen. Nach Einführung des KAGB im Jahr 2013 war die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, die vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der HTB Group, einer der ersten Anbieter von Publikums-AIF nach der neuen Regulierung. Seitdem hat die HTB kontinuierlich bewiesen, dass sie mit ihrer Erfahrung und Marktkenntnis nachhaltige und stabile Investmentlösungen für ihre Anleger bieten kann. Kontakt für Presseanfragen HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

An der Reeperbahn 4 A

28217 Bremen

E-Mail: vertrieb@htb-group.de

Emittent/Herausgeber: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

