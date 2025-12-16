Die Dezember-Umfrage der Bank of Amerika unter Investmentprofis ist die bullischste seit 3½ Jahren. Der Glaube an ein "run-it-hot"-Szenario treibt den Optimismus auf den höchsten Stand seit August 2021. Ein Schnellüberblick über die wichtigsten Erkenntnisse:Allokationen:Aktien + Rohstoffe: höchste Gewichtung seit Februar 2022Cash-Quote: neues Rekordtief bei 3,3 % (von 3,7 %)Der BofA Bull & Bear Indicator steigt dadurch auf 7,9 - nur knapp unterhalb des offiziellen Sell Signals. Historisch betrachtet ist eine derart einseitig bullische Positionierung selbst der größte Gegenwind für Risikoanlagen.Makro & Geldpolitik: Soft Landing als BasisszenarioDie Erwartungen an Gewinne und Konjunktur sind klar positiv: Gewinnerwartungen (netto 29 %) auf dem höchsten Stand seit August 202157 % der Fondsmanager erwarten ein Soft Landing37 % gehen sogar von keiner Landung ausNur 3 % rechnen mit einem Hard Landing - ein RekordtiefDie Liquiditätsbedingungen werden als die drittbesten der letzten 17 Jahre eingeschätzt. Gleichzeitig erwarten die meisten Investoren seit April 2022 wieder steigende Anleiherenditen. Bemerkenswert: 69 % der Befragten gehen davon aus, dass Kevin Hassett der nächste Fed-Chairman wird.Crowded Trades & RisikenWo Euphorie herrscht, wachsen auch die Klumpenrisiken: Größtes Risiko: eine KI-Blase (37 %)Wahrscheinlichste Quelle eines Kreditereignisses:Private Credit (40 %)Hyperscaler-Capex (29 %)Die am stärksten überfüllten Trades:Long Magnificent 7 (54 %)Long Gold (29 %) Asset Allocation: Risiko rauf, Sicherheit runterDie Positionierung zeigt eine klare Risikooffensive:Aktien: stärkstes Overweight seit Dezember 2024Anleihen: stärkstes Underweight seit Oktober 2022Rohstoffe: stärkstes Overweight seit September 2022Sektor- und Regionaltrends:Größte Overweights: Banken, HealthcareGrößte Underweights: Cash, Basiskonsum, EnergieStarke Rotation in: US-AktienTechnologie (größter Zufluss seit Juli 2024)Materials (größter Zufluss seit April 2024)Abflüsse aus Anleihen, Healthcare und Staples Konträre Survey-TradesAus konträrer Sicht - also gegen die Masse - favorisiert die BofA-Analyse aktuell:Long: Cash & AnleihenShort: Aktien & RohstoffeRegional: Long UK-Aktien, Short EM-AktienSektoral: Long Energie & Basiskonsum, Short Technologie & Banken