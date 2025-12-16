Mainz (ots) -Politische Information am Sonntagabend um 19.10 Uhr im ZDF - und unmittelbar aus der Hauptstadt - ist bei den Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin stark nachgefragt. "Berlin direkt" erreichte in seinen 37 Ausgaben im Jahr 2025 einen Marktanteil von 14,7 Prozent - eine Steigerung gegenüber den 14,5 Prozent Marktanteil vom Vorjahr. Im Schnitt sahen 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung im TV."Berlin direkt" ist weiterhin die bevorzugte Adresse für das informationsinteressierte Publikum am Sonntagabend. Das Themenangebot und die hochkarätigen Gesprächsgäste aus der Bundespolitik stärken das Informationsprogramm am Wochenende mit aktuellen Hintergründen, Analysen und Interviews zum Politikgeschehen in Deutschland. "Berlin direkt" steht an der Spitze des Rankings aller Politikmagazine im deutschen Fernsehen - und das seit 2016 ununterbrochen.Großes Interesse an deutscher Innenpolitik"Berlin direkt" war im Jahr 2025 bei den Zuschauerinnen und Zuschauern wegen seiner innen- und außenpolitischen Analysen kontinuierlich gefragt. Infolge der Bundestagwahl begleitete das ZDF-Politmagazin journalistisch intensiv die Regierungsbildung des Kabinetts Merz. Angesichts der Kriege und Krisen in der Ukraine und in Nahost war die deutsche Außenpolitik ein permanenter Schwerpunkt der Berichterstattung. Größtes Interesse hat "Berlin direkt" mit deutscher Innenpolitik geweckt: Einen Marktanteil von 17,9 Prozent und 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte die "Berlin direkt"-Ausgabe vom 16. März 2025 zum Thema "Merz, Söder und die Glaubwürdigkeit - Die gewaltigen Probleme der Union". 17,8 Prozent Marktanteil und 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die "Berlin direkt"-Ausgabe vom 26. Januar 2025, in der Kanzlerkandidat Friedrich Merz über seine Asylpläne sprach und es zudem um die Zölle des zum zweiten Mal gewählten neuen US-Präsidenten Donald Trump ging.Sieben "Berlin direkt"-Sommerinterviews 2025Zu den 37 Ausgaben von "Berlin direkt" im Jahr 2025 kamen sieben "Berlin direkt"-Sommerinterviews mit den Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Fraktionen sowie mit dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten hinzu. Diese erzielten zwischen dem 13. Juli und dem 31. August 2025 einen Marktanteil von 13,2 Prozent und wurden im Schnitt von 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern linear gesehen. Mit einem Marktanteil von 15,6 Prozent und 2,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war das "Berlin direkt"-Sommerinterview mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder am besten eingeschaltet."Berlin direkt" steigert Marktanteil auch bei den 14- bis 49-JährigenDas ZDF-Politikmagazin aus der Hauptstadt konnte auch in den jüngeren Zielgruppen zulegen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten die 44 "Berlin direkt"-Sendungen (inklusive der "Sommerinterviews") einen Marktanteil von 7,7 Prozent - eine Steigerung gegenüber den 7,3 Prozent des Vorjahres.Online ist "PolitiX" gefragtEinen vertiefenden Einblick in die politischen Themen bietet "Berlin direkt" auch weiterhin erfolgreich in seiner Videoreihe "PolitiX" (https://www.zdf.de/magazine/politix-104). Die ZDF-Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten tauchen darin ganz tief in zeitgenössische Themen ein, berichten von Gesprächen hinter der Kamera und geben fundierte Prognosen - abrufbar jederzeit im ZDF-Streaming-Portal und im ZDF-YouTube-Kanal.Erste Ausgabe 2026Zur ersten Ausgabe von "Berlin direkt" im neuen Jahr begrüßt Moderator Daniel Pontzen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag, 11. Januar 2026, 19.10 Uhr im ZDF.Das sonntägliche ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" wird im Wechsel von Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, und ihrem Stellvertreter Wulf Schmiese moderiert. Zur Moderationsriege gehören zudem ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer und ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen.KontaktBei Fragen zu "Berlin direkt" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Berlin direkt" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirekt) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 (https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirekt) - 70-16100.Weitere Informationen- Berlin direkt im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/berlin-direkt-104)- PolitiX im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/politix-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6180902