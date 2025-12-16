Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 16
[16.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.12.25
|IE000LZC9NM0
|8,659,232.00
|USD
|0
|69,205,130.02
|7.9921
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.12.25
|IE000DOZYQJ7
|3,183,004.00
|EUR
|0
|17,841,370.37
|5.6052
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.12.25
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|366,800.02
|10.6827
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.12.25
|IE000XIITCN5
|421,779.00
|GBP
|0
|3,394,502.95
|8.0481
© 2025 PR Newswire