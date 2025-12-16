EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") die Notierung von brasilianischen Hinterlegungsscheinen ("BDRs") genehmigt hat, die Stammaktien von DeFi Technologies für institutionelle Anleger in Brasilien repräsentieren.
Die BDRs werden voraussichtlich am 17. Dezember 2025 an der B3unter dem Tickersymbol "DEFT31"gehandelt. DeFi Technologies beabsichtigt, die Einführung mit einer Veranstaltung zum Börsenschluss an der B3 am 19. Dezember 2025 zu feiern.
Die DEFT31-BDRs bieten brasilianischen institutionellen und qualifizierten Anlegern ein lokales, auf BRL lautendes Engagement in Stammaktien von DeFi Technologies über dieselben Broker, Verwahrstellen und Nachhandelsinfrastrukturen, die sie bereits für inländische Wertpapiere nutzen, ohne dass sie direkt an internationalen Börsen handeln müssen. BDRs sind in Brasilien ausgegebene Zertifikate, die Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren und nach brasilianischen Marktverfahren gehandelt und abgerechnet werden.
Die zugrunde liegenden Stammaktien von DeFi Technologies werden weiterhin an der Nasdaq (DEFT), der Cboe Canada (DEFI) und der Frankfurter Wertpapierbörse (R9B) gehandelt.
Diese Ankündigung folgt auf die Genehmigung, die die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour, von der B3 für die Notierung von vier ETPs für digitale Vermögenswerte erhalten hat: Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI). Diese ETPs werden voraussichtlich am 17. Dezember 2025 den Handel aufnehmen und brasilianischen Anlegern über ihre bestehenden Broker- und Verwahrungswege ein auf BRL lautendes, lokal notiertes Engagement ermöglichen.
Strategische Bedeutung des DEFT31 BDR
Brasilien hat sich als der größte und kohärenteste Finanzmarkt Lateinamerikas etabliert - mit mehr als 213 Millionen Menschen, die durch Portugiesisch als gemeinsame Sprache sowie eine einheitliche regulatorische und kapitalmarktbezogene Infrastruktur verbunden sind. Es ist auch die größte Krypto-Wirtschaft der Region mit einem geschätzten Krypto-Wert von 318,8 bis 319 Milliarden US-Dollar zwischen Juli 2024 und Juni 2025, was fast einem Drittel aller Aktivitäten in Lateinamerika entspricht. Brasilien belegt außerdem den 5. Platz im globalen Krypto-Adoptionsindex 2025 von Chainalysis, wobei das Wachstum sowohl von Privatanwendern als auch von Transaktionen institutioneller Größe angetrieben wird.
Diese rasante Expansion findet unter einem formellen regulatorischen Rahmen statt. Das brasilianische Gesetz über virtuelle Vermögenswerte (Gesetz Nr. 14.478/2022) und nachfolgende Beschlüsse der Zentralbank haben klare Regeln für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte festgelegt und die Krypto-Aufsicht an die traditionellen Standards des Finanzsektors für Governance, Kundenschutz, AML/CTF-Kontrollen und Berichterstattung angeglichen.
Vor diesem Hintergrund verfolgt das DEFT31-BDR-Programm folgende Ziele:
Management-Kommentar
"Die Einführung der DEFT31-BDRs an der B3 ist ein wichtiger nächster Schritt in unserer internationalen Kapitalmarktstrategie", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies. "Brasilien ist einer der weltweit fortschrittlichsten und am schnellsten wachsenden Märkte für digitale Vermögenswerte. Durch die Notierung der BDRs in São Paulo bieten wir brasilianischen institutionellen Anlegern eine einfache, lokal gehandelte Möglichkeit, am Wachstum von DeFi Technologies teilzuhaben, während wir weiterhin einen regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten weltweit aufbauen."
"Brasilianische Anleger haben bereits eine starke Nachfrage nach Engagements in digitalen Vermögenswerten gezeigt, unterstützt durch ein ausgereiftes regulatorisches Umfeld und eine hochentwickelte Marktinfrastruktur", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies. "Das DEFT31 BDR-Programm wurde entwickelt, um diesen Bedarf auf Unternehmensebene zu decken. Für Institutionen, die bereits B3 als ihren primären Handelsplatz nutzen, bietet DEFT31 eine vertraute Struktur, lokale Abwicklungs- und Governance-Standards, die sie kennen, und gleichzeitig Zugang zu einem Unternehmen, das sich auf die Verbindung traditioneller Märkte und dezentraler Finanzdienstleistungen konzentriert."
