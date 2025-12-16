Die Apple-TV-App für Android unterstützt ab sofort Google Cast. Nutzer können damit Inhalte direkt auf kompatible Fernseher und Streaming-Geräte übertragen. Apple hat ein Update für seine TV-App auf Android-Smartphones und -Tablets veröffentlicht. Mit der Version 2.2.0 führt das Unternehmen die Google-Cast-Funktion ein, die seit dem Start der App im Februar 2025 fehlte. So funktioniert das Casting Nach der Installation des Updates erscheint das Cast-Symbol ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.