Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), hat seinen Verzicht auf ein E-Auto als Dienstwagen mit einem möglichen Krieg und nachfolgenden Stromausfällen begründet. Die Aussagen lösen Irritationen aus - selbst bei CDU-Landräten. Sternberg hat als Dienstwagen einen BMW 750e gewählt, einen Plug-in-Hybrid mit 360 kW Leistung und einem Grundpreis von 126.500 Euro. Ein BMW i7 eDrive50 (ab 115.900 Euro) kam trotz einer WLTP-Reichweite ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.