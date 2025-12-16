© Foto: Sina Schuldt/dpa

Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore sichert sich ein weiteres Kupfervorkommen in Peru nahe Antapaccay. Die Übernahme stützt den Kupferfokus und soll die langfristige Erzversorgung sichern.Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore baut seine Präsenz in Peru aus. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat eine von Glencore kontrollierte peruanische Gesellschaft sämtliche Anteile an der Compañía Minera Quechua S.A. übernommen und sich damit die Rechte an einem Kupfervorkommen in Espinar in der Region Cusco gesichert. Das Kupfervorkommen liegt in unmittelbarer Nähe zur Antapaccay-Mine von Glencore. Die Übernahme erweitere die Investitionen des Konzerns in der Region Espinar und könne den …