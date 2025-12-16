München (ots) -Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es eine Zugabe: Florian Silbereisen startet auch in diesem Jahr mit dem "Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow" im Ersten, im ORF und im SRF ins neue Jahr. Natürlich mit einer ganz neuen Ausgabe dieser ganz besonderen Live-Show. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen - die Basketballarena des FC Bayern in München verwandelt sich einmal mehr in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer für die große Silvesterparty-Eurovisionsnacht. Pünktlich um Mitternacht präsentiert Florian Silbereisen ebenfalls live das Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin.Sogar der Kaiser und Unheilig sind mit dabeiDer Showmaster feiert mit Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, 80er-Kultstar Samantha Fox, Howard Carpendale, Petro Basile, Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Ben Zucker, Andy Borg, Vincent Gross sowie weiteren Stars und Überraschungen.Florian Silbereisen freut sich, dass er ein weiteres Mal gemeinsam mit dem TV-Publikum das neue Jahr begrüßen darf:"Der Silvester-Schlagerbooom war als einmalige Show zum Jubiläum unserer Sendereihe geplant. Aber die Resonanz war so überwältigend, dass es eine Fortsetzung geben wird: Wir machen es nochmal! Ich freue mich auf diese einmalige Zugabe - selbstverständlich wieder live! Mit vielen tollen Gästen und Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern! Wir lassen es in der Basketballarena des FC Bayern funkeln und glitzern. Und um Mitternacht schalten wir live nach Berlin, zum großen Silvester-Feuerwerk. Danach wird dann in München, im Ersten, im ORF und im SRF live weitergefeiert. Ich kann schon jetzt versprechen: Diese Party wird XXXXXXL!"Ausstrahlungsinfos:Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!Live aus dem BMW-Park in MünchenSilvester, 31. Dezember 2025, 20.15 bis 0.20 Uhr im ErstenDie Sendung ist eine Produktion von Jürgens TV GmbH in Zusammenarbeit mit dem BR für das Erste, den ORF und SRF.Fotos unter www.br-foto.de; E-Mail an bildmanagement@br.dePressekontakt:BR Pressestelle, Wibke HeiseTel. 089 / 5900-10554E-Mail: wibke.heise@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6180910