Ein französisches Biotech-Unternehmen sorgt 2025 für einen Börsenknaller: Die mit Abstand beste Aktie im Stoxx 600 wird getrieben von spektakulären Studiendaten, Übernahmefantasie und großen Hoffnungen. Bleibt die Frage: Wie viel Potenzial steckt noch drin? Mit einer Kursrally von 1441 Prozent seit Jahresbeginn - genau genommen: seit Ende Juni - ist das französische Biotechunternehmen Abivaxdie mit Abstand beste Aktie im europäischen Leitindex Stoxx ...

