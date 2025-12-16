Millionen Chrome-User:innen haben eine kostenlose VPN-Erweiterung in ihrem Browser installiert, die jetzt für Probleme sorgen könnte. Denn nach einem Update liest das Programm sämtliche Gespräche mit KI-Chatbots mit. Wie die Verantwortlichen diese Entscheidung verteidigen. Der Chrome Web Store bietet eine Vielzahl von praktischen Extensions, mit denen du deine Browser-Erfahrung an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannst. Neben Erweiterungen, ...

