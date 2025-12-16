© Foto: DALL-ENach 14 Jahren Bärenmarkt erleben Schwellenland-Währungen ein Comeback. Investoren kehren dem US-Dollar den Rücken. Stattdessen werden Währungen, die lange als Nischenmarkt galten, plötzlich zu Favoriten.Am Devisenmarkt, an dem täglich fast 10 Billionen US-Dollar gehandelt werden, vollzieht sich ein tiefgreifender Stimmungswechsel. Der seit mehr als einem Jahrzehnt anhaltende Bärenmarkt für Schwellenland-Währungen gilt unter Investoren als beendet. Stattdessen mehren sich die Zeichen für einen strukturellen Negativ-Zyklus beim US-Dollar. Auslöser ist eine Kombination aus politischer Unsicherheit in den USA, einer spürbaren Dollarschwäche und der Neubewertung globaler Kapitalströme. …Den vollständigen Artikel lesen
