Solana dominiert die Diskussionen - reicht das für eine neue Kursrallye?

Neue Auswertungen zeigen, dass Solana auch 2025 keine andere Blockchain in puncto Aufmerksamkeit an sich herankommen lässt. Die hohe Präsenz im öffentlichen Diskurs gilt vielen als Indikator für Entwickleraktivität, ein lebendiges Ökosystem und langfristige Relevanz. Doch die zentrale Frage für Anleger bleibt, ob diese Dominanz auch ausreicht, um eine nachhaltige Rallye beim SOL-Kurs auszulösen.

Solana bleibt eine der relevantesten Blockchains im Kryptosektor

Laut aktuellen Statistiken von CoinGecko entfiel im vergangenen Jahr rund 26,79 % des globalen Krypto-Mindshares auf Solana. Damit vereint die Blockchain nahezu so viel Aufmerksamkeit auf sich wie Ethereum und Base zusammen. Dieser Wert unterstreicht die anhaltende Bedeutung von Solana für Entwickler und Investoren.

Die Stärke des Netzwerks liegt vor allem in seiner technischen Ausrichtung. Solana wurde als High-Performance-Blockchain konzipiert, die sehr hohe Transaktionszahlen bei gleichzeitig niedrigen Gebühren ermöglicht. Gerade für Bereiche wie DeFi, NFTs, Gaming und Meme-Coins ist das Netzwerk daher besonders attraktiv. Hinzu kommt die Kombination aus Proof-of-History- und Proof-of-Stake-Mechanismus, die schnelle Blockzeiten erlaubt. Auch in puncto Stabilität konnten zuletzt Fortschritte erzielt werden, da selbst starke Angriffe das Netzwerk nicht mehr lahmlegen konnten.

SOL-Kurs kämpft mit zentraler Unterstützungszone

Trotz der starken Fundamentaldaten zeigt sich der SOL-Kurs zuletzt deutlich schwächer. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über die Marke von 250 US-Dollar folgte eine längere Abwärtsbewegung. Innerhalb weniger Wochen korrigierte SOL um rund 50 % und fiel zurück in den Bereich um 125 US-Dollar.

Dieser Bereich gilt als besonders wichtige Unterstützung, da er bereits mehrfach als Boden fungierte. Aktuell bewegt sich der Kurs in einer engen Spanne zwischen 125 und 145 US-Dollar. Viele Marktbeobachter sehen darin eine mögliche Bodenbildungsphase. Ob daraus eine Erholung entsteht, hängt jedoch stark davon ab, ob das allgemeine Interesse an Altcoins zurückkehrt und wieder mehr Liquidität in den Markt fließt. Historisch konnte Solana vor allem dann deutlich zulegen, wenn auf dem Netzwerk aufgebaute Meme-Coins und DeFi-Projekte verstärkt gefragt waren.

PepeNode Presale als Alternative zu etablierten Coins

Während SOL trotz starker Fundamentaldaten auf neue Impulse wartet, richten einige Anleger ihren Blick auf jüngere Projekte, die sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Ein Beispiel dafür ist PepeNode (PEPENODE), das aktuell ausschließlich im Presale erhältlich ist.

PEPENODE kombiniert ein Meme-Coin-Narrativ mit einem nutzungsorientierten Ansatz. Das Projekt setzt auf ein virtuelles Mining-Konzept, bei dem Nutzer durch den Besitz der Tokens ein digitales Mining-Rig aufbauen und erweitern können. Ergänzt wird das Modell durch Gamification-Elemente wie Ranglisten und ein Referral-System, um die Community langfristig zu binden. Der Einstiegspreis liegt derzeit bei rund 0,0011968 US-Dollar, und bereits über 2,3 Millionen US-Dollar wurden im Vorverkauf investiert.

