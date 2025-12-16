Die letzten Wochen glichen einer Achterbahnfahrt. Ferrari-Aktionäre wurden ordentliche durchgeschüttelt. Nachdem CEO Benedetto Vigna die Erwartungen der Investoren auf dem Kapitalmarkttag am 9. Oktober nicht erfüllen konnte, knickte die Aktie in der Spitze um rund 20 Prozent ein. Im Anschluss erholte sich das Papier wieder, die letzten Zahlen lieferten wieder Rückenwind. Zu Beginn der Handelswoche äußerte sich Analyst Michael Filatov von Berenberg optimistisch zu den Zukunftsaussichten des Luxusauto-Herstellers.Das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.