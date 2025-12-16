Nach der Erholung zum Wochenstart hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag nachgegeben. Triste Stimmungsdaten aus der deutschen Wirtschaft lasteten ein Stück weit auf den Börsen. Die US-Arbeitsmarktdaten am frühen Nachmittag hinterließen derweil kaum Spuren, sie zeichneten ein durchwachsenes Bild und untermauerten die Erwartung perspektivisch weiter sinkender Leitzinsen in den USA.Insgesamt waren abermals eher Gewinnmitnahmen durch Anleger bei den 2025 stark gelaufenen Aktien zu sehen, während bei ...

