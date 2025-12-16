Bis zur letzten Minute wurde über die genauen Inhalte des "Auto-Pakets" der EU-Kommission verhandelt. Tatsächlich wird das einst fixe CO2-Ziel für 2035 abgeschwächt, aber mit einigen wichtigen Auflagen und Zusatz-Regelungen versehen. Wir fassen zusammen, was beschlossen wurde, umreißen die Auswirkungen und halten fest, wo noch entscheidende Informationen fehlen. Etwas war anders an diesem Dienstag. Wenn die EU-Kommission Vorschläge für politische ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.