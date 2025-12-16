Die chinesische E-Auto-Marke BYD geht eine Partnerschaft mit der Autohandelsgruppe AVAG ein. Ab sofort wird die AVAG an drei Standorten in Deutschland die Pkw von BYD verkaufen, und zwar in Dresden, Leipzig und Ludwigshafen. Diese sollen helfen, bis Ende 2026 das neue Ziel von 350 Verkaufsstellen in Deutschland zu erreichen. Noch am Rande der IAA nannte BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski im electrive-Interview das Ziel, dass BYD bis Ende diesen ...

