Die neue Partnerschaft verbindet die KI-native FinCrime-Expertise von Sutherland mit der Mesh Risk Intelligence von ComplyAdvantage, um ein integriertes, modulares, KI-gestütztes Ökosystem für Betrugs-, AML-, Risiko- und Transaktionsüberwachung bereitzustellen.

Sutherland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Geschäfts- und digitale Transformation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit ComplyAdvantage bekannt, einer führenden KI-gestützten Risikoinformationsplattform. Die Zusammenarbeit führt eine umfassende, KI-gestützte Lösung für das Management von Finanzkriminalität (FinCrime) ein, die Banken und Fintechs dabei helfen soll, auf den raschen Anstieg von KI-gestütztem Betrug, komplexen AML-Risiken, sich schnell entwickelnden Bedrohungen durch Finanzkriminalität und komplexen Compliance-Anforderungen zu reagieren.

Heutzutage erfordert Finanzkriminalität ausgefeilte, KI-basierte Lösungen, da traditionelle Risiko- und Compliance-Kontrollen nicht mehr ausreichen. Die Lösung von Sutherland und ComplyAdvantage revolutioniert das FinCrime-Management durch eine einzige KI-native Intelligence-Ebene, die die Überprüfung, Transaktionsüberwachung, Betrugsbekämpfung, Falluntersuchungen und die Berichterstattung an Aufsichtsbehörden kontinuierlich verbessert. Diese Lösung sorgt für konsistente Compliance, ist skalierbar und schafft ein Gleichgewicht zwischen Compliance und Kundenerfahrung.

"Finanzkriminalität verhält sich heute wie ein intelligentes, anpassungsfähiges Netzwerk", sagte Banwari Agarwal, CEO von Banking Financial Services, Sutherland. "Diese Partnerschaft vereint KI, fortschrittliche Analysen und Echtzeit-Intelligenz, um Screening, Überwachung, Ermittlungen und Operationen zu stärken. Unsere Kunden können nun Risiken früher erkennen, schneller handeln und mit weitaus größerer Genauigkeit und Compliance arbeiten."

"Die eigentliche Hürde bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität besteht nicht darin, immer mehr Tools einzusetzen, sondern Systeme zu entwickeln, die nahtlos und intelligent skalierbar sind", so Doug Gilbert, CIO Chief Digital Officer bei Sutherland. "Durch diese Partnerschaft bieten wir eine einheitliche KI-Intelligenzschicht, die Daten, Modelle und Abläufe umfasst und Banken und Fintech-Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Compliance-Programme präzise, schnell und ohne zusätzliche Reibungsverluste weiterzuentwickeln."

Die Lösung kombiniert die mehr als 2.400 FinCrime-Experten von Sutherland, KI-native digitale Beschleuniger wie Agentic AI, Sentinel AI, ID Scan und HelpTree GenAI sowie ComplyAdvantage Mesh, Mesh, eine KI-native Plattform, die Kunden- und Unternehmensüberprüfungen, Kundenrisikobewertungen, Transaktionsüberwachungen und Echtzeit-Zahlungsanalysen in einem intelligenten System vereint. Mesh basiert auf umfangreichen Sprach- und prädiktiven Machine-Learning-Modellen, die eine hervorragende Erkennung und Bewertung ermöglichen, und nutzt agentische KI, um über den gesamten Compliance-Lebenszyklus hinweg zu lernen, zu handeln und sich anzupassen.

Die gemeinsame Lösung schafft eine einheitliche Intelligence-Ebene. Dies ermöglicht Finanzinstituten:

Konvergierende Bedrohungen erkennen: Identifizieren Sie komplexe Muster, die sowohl Betrug als auch Geldwäsche umfassen.

Identifizieren Sie komplexe Muster, die sowohl Betrug als auch Geldwäsche umfassen. In Echtzeit reagieren: Wechseln Sie von reaktivem Fallmanagement zu sofortiger Bedrohungsminderung.

Wechseln Sie von reaktivem Fallmanagement zu sofortiger Bedrohungsminderung. Den Lebenszyklus vereinheitlichen: Überwachen und reagieren Sie auf Risiken während des gesamten Kundenlebenszyklus, vom Onboarding bis zu den täglichen Transaktionen, ohne Datenübergaben.

"Die Konvergenz von Betrug, AML und Risiko ist der entscheidende Weg in die Zukunft für moderne Finanzinstitute", sagte Vatsa Narasimha, CEO von ComplyAdvantage. "Durch die Kombination unserer Echtzeit-Risikoinformationen mit den digitalen Transformationsfähigkeiten von Sutherland versetzen wir Führungskräfte in die Lage, FinCrime-Programme zu entwickeln, die nicht nur konform sind, sondern auch aktiv gegen die Geschwindigkeit neuer Bedrohungen gewappnet sind."

Frühe Unternehmensimplementierungen der integrierten Lösung haben zu konkreten operativen Verbesserungen geführt, darunter:

25% weniger Betrugsverluste.

Betrugsverluste. 70% weniger Fehlalarme

90% mehr Compliance-Genauigkeit.

Compliance-Genauigkeit. 50% schnellere Untersuchungen und Behebung von Warnmeldungen.

Untersuchungen und Behebung von Warnmeldungen. 99% der Zahlungen werden in <0,5 Sekunden geprüft.

Über Sutherland

Künstliche Intelligenz. Automatisierung. Cloud-Engineering. Erweiterte Analytik.

Für Unternehmen sind dies wichtige Erfolgsfaktoren. Für uns sind sie unsere Kernkompetenzen.

Wir arbeiten mit globalen Marken zusammen. Wir bieten ihnen ein einzigartiges Wertversprechen durch marktführende Technologien und exzellente Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei das Digital Engineering die Grundlage für schnelle Innovationen und skalierbare Geschäftstransformationen.

Wir haben 363 einzigartige und unabhängige Erfindungen geschaffen, von denen 250 auf KI basieren und unter mehreren Patenten in kritischen Technologien zusammengefasst sind. Mit unseren fortschrittlichen Produkten und Plattformen treiben wir die digitale Transformation in großem Maßstab voran, optimieren kritische Geschäftsabläufe, erfinden Erfahrungen neu und entwickeln neue Lösungen, die alle über ein nahtloses "As-a-Service"-Modell bereitgestellt werden.

Wir bieten jedem Unternehmen neue Schlüssel für sein Geschäft, seine Mitarbeiter und seine Kunden. Mit bewährten Strategien und agiler Umsetzung ermöglichen wir nicht nur Veränderungen, sondern entwickeln digitale Ergebnisse.

Weitere Informationen: www.sutherlandglobal.com

Über ComplyAdvantage

Unsere Mission ist es, jedes Unternehmen in die Lage zu versetzen, Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Durch den Einsatz von KI, einer einheitlichen Plattform und einem umfangreichen Partner-Ökosystem helfen wir unseren Kunden, Compliance zu einem Katalysator für Wachstum, operative Widerstandsfähigkeit und dauerhaftes Vertrauen in die Regulierung zu machen.

Mehr als 3.000 Unternehmen in 75 Ländern vertrauen auf unsere einheitliche Plattform und die weltweit umfassendsten Informationen zu Risiken im Bereich der Finanzkriminalität. Mit Full-Stack-Agentenautomatisierung helfen wir Unternehmen, bis zu 95 der KYC-, AML- und Sanktionsprüfungen zu automatisieren, die Onboarding-Zeiten um 50 zu verkürzen, Fehlalarme um 70 zu reduzieren und mit derselben Mitarbeiterzahl siebenmal mehr Arbeit zu bewältigen.

ComplyAdvantage hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über globale Niederlassungen in New York, Lissabon, Singapur und Cluj-Napoca. Das Unternehmen wird von Balderton Capital, Index Ventures, Ontario Teachers' Pension Plan, Goldman Sachs und Andreessen Horowitz unterstützt. Erfahren Sie mehr über Compliance im Zeitalter der KI unter complyadvantage.com

