PTA-Adhoc: Chainledger Systems AG: Kauf einer Mehrheit an fibrisTerre zum Übergang in eine spezialisierte Technologie-Holding, Sachkapitalerhöhung geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Chainledger Systems AG: Kauf einer Mehrheit an fibrisTerre zum Übergang in eine spezialisierte Technologie-Holding, Sachkapitalerhöhung geplant

München (pta000/16.12.2025/18:30 UTC+1)

München / Berlin, 16.12.2025 - Die Chainledger Systems AG hat am heutigen Tage 51% an der fibrisTerre Systems GmbH, Berlin ("fibrisTerre") erworben und damit den ersten Schritt der geplanten Umwandlung von einer Beteiligungsgesellschaft in eine spezialisierte Technologie-Holding vollzogen. Chainledger Systems AG wird sich somit zukünftig auf die digitale vollautomatische Überwachung physischer Infrastrukturen konkzentrieren mit "Buy & Build" Ansatz.

fibrisTerre ist ein führender Hersteller von sensorischen Messsystemen für die verteilte Datenerfassung und bietet damit eine kontinuierliche Strukturüberwachung über große Entfernungen für bebaute und natürliche Strukturen. Dank einer patentierten Anwendung der Brillouin-Technologie erfasst und lokalisiert fibrisTerre kontinuierlich kleinste Veränderungen von Dehnung und Temperatur. Die Systeme liefern wertvolle Einblicke in den Zustand kritischer Anlagen in Anwendungsbereichen wie Geotechnik und Bauwesen, erneuerbare Energien, Transportwesen, Bergbau, Pipelines, Bohrungen, Stromkabel und vielem mehr.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet fibrisTerre einen Umsatz in Höhe von rund EUR 2,5 Mio. und ein EBITDA von rund EUR 0,3 Mio. Im Jahr 2026 und den Folgejahren wird mit Steigerungen bei Umsatz und operativem Ergebnis gerechnet.

Der Gesamtkaufpreis für 51 % der Anteile an fibrisTerre nebst Gesellschafterforderungen beträgt EUR 1,15 Mio. und besteht aus einer Barkomponente in Höhe von EUR 0,15 Mio. sowie einer Aktienkomponente in Höhe von EUR 1,0 Mio. Zur Erbringung des Kaufpreises plant die Chainleder Systems AG die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 0,8 Mio. Aktien der Chainledger Systems AG zu einem Ausgabepreis von EUR 1,25 je Aktie.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

