© Foto: wO-MidjourneyGünstige Energie, große Märkte, starke Gewinne. Deutschland glaubte lange, Wirtschaftsverbindungen schaffen Stabilität. Doch Handel wird auch gezielt als Machtinstrument genutzt. Das zu unterschätzen kann teuer sein.Deutschland hielt wirtschaftliche Beziehungen lange für einen Stabilitätsanker. Doch autoritäre Staaten denken anders. Russland und China nutzen Handel gezielt als Machtinstrument - und Deutschland hat das zu spät erkannt. Deutschland verstand sich jahrzehntelang als Musterfall der Globalisierung. Handel, so die Überzeugung, schafft Wohlstand, Verflechtung und am Ende auch Stabilität. Man hoffte, durch Gas-, Auto- und Maschinenhandel mit der ganzen Welt Beziehungen aufzubauen, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE