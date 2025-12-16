© Foto: OpenAIInvestitionen in Künstliche Intelligenz stützen die Weltwirtschaft. Doch neue Handelsrisiken bedrohen das Wachstum, warnt die OECD.Die Investitionen in Künstliche Intelligenz nehmen weltweit weiter zu. Sie haben das globale Wachstum zuletzt spürbar gestützt. Dieser Trend dürfte anhalten. Das sagte Mathias Cormann, Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Gespräch mit Bloomberg Television. Die in Paris ansässige Organisation hatte zuvor ihre Wachstumsprognosen für mehrere große Volkswirtschaften angehoben. Dazu zählen auch die Vereinigten Staaten. Nach Einschätzung der OECD federn höhere Technologieausgaben die Folgen anhaltender …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE