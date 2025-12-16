© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

Die Anteile von US-Kabelnetzbetreiber Comcast stehen vor dem Ende eines langen Abwärtstrend. Das bietet Chancen sowohl für Trader als auch langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Comcast Das sich dem Ende neigende Jahr 2025 war das dritte in Folge, in welchem KI- und Technologieaktien den Ton angegeben haben. Wenngleich die Begeisterung in den vergangenen Wochen spürbar nachgelassen hat und Anlegerinnen und Anleger damit begonnen haben, nicht nur die Chancen, sondern auch die (finanziellen) Risiken der Technologie zu beleuchten, wird der Nasdaq 100 (+19,1 Prozent) erneut den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+15,3 Prozent) outperformen. Das …