Globale Stars bestätigen ihre Teilnahme an den Games of the Future Abu Dhabi 2025 und geben das vollständige Teilnehmerfeld bekannt



16.12.2025

Einige der größten Namen aus dem Bereich Phygital Sports und E-Sport aus aller Welt werden vom 18. bis 23. Dezember nach Abu Dhabi reisen, um sich dort dem ultimativen Showdown im Next-Gen-Sport zu stellen. DUBAI, VAE, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Förderer des weltweiten Phygital-Sports, bestätigt heute die vollständige Teilnehmerliste für die Games of the Future Abu Dhabi 2025 (GOTF 2025), das weltweit führende internationale Phygital-Turnier. Mit dieser Ankündigung steht nun die Liste der teilnehmenden Elite-Athleten endgültig fest. Zu den Teilnehmern zählen Weltmeister, hochrangige E-Sport-Stars, Profisportler und einige der einflussreichsten Athleten im Phygital-Sport. Die GOTF 2025 finden vom 18. bis 23. Dezember im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) statt und vereinen diese globalen Konkurrenten unter einem Dach, wo sie um einen Preispool in Millionenhöhe und die Chance kämpfen, zum GOTF 2025-Champion gekrönt zu werden. Internationale Stars treten in Abu Dhabi gegeneinander an: Ein großer Moment steht bevor für alle Esports-Fans: Legenden von Dota 2 werden nach Abu Dhabi reisen für den MOBA PC.Dota 2. Die Teams treffen dabei auf wahre Giganten wie Paper Tigers, Legends Rebooted sowie das Heimteam E7 - in einem der am meisten erwarteten Duelle des Turniers. Darüber hinaus treten ONIC und ZETA DIVISION in der Disziplin MOBA Mobile.MLBB an, während FAZER + GORILON, Gewinner mehrerer Titel und bedeutende E-Sport-Schöpfer, zusammen mit den internationalen Stars COLD + ZENN, QUEASY + MRSAVAGE und K1NG + OSCU - jeder mit FNCS-Titeln, globalen Podiumsplatzierungen und starken Wettbewerbsergebnissen - in die Liste der Teilnehmer am Battle Royale mit Fortnite aufgenommen werden. Mit diesen bestätigten Elite-Duos können sich die Fans auf einen der hochkarätigsten Fortnite-Showdowns der Saison freuen. EndFastPls nimmt ebenfalls an den Games of the Future 2025 in der Disziplin Phygital Shooter.?S 2 teil, zusammen mit Interstellars - Apollo und México Quetzales - Marca Registrada, die bereit sind, um den ersten Platz zu kämpfen. Für zusätzliche Spannung sorgt der erfahrene Phygital-Turnierteilnehmer xGoat, der mit klaren Ambitionen zurückkehrt, um seinen Titel zurückzuerobern. Mit acht Clubs, die alle zu entscheidenden Leistungen fähig sind, verspricht Phygital Shooter.CS 2 hart umkämpfte Matches, Momente voller Spannung und einen der strategischsten Titelkämpfe der GOTF 2025. Der Wettbewerb in der Battle of Robots wird immer spannender, da Team Eruption mit ihrem Roboter "Ignition" und Chinas Fierce Roc mit dem ungeschlagenen 110-kg-Champion "Deep-Sea Shark" für zusätzliche Feuerkraft sorgen. Sie treten neben den bereits angekündigten Teams an, darunter die mehrfachen Titelgewinner Toon, Outlaw, DS Robotics und die Gewinner der UK Extreme Robots Championships 2025, Team Monsoon. Auch Phygital Drone Racing vervollständigt sein 16-köpfiges Team mit Spain Drone Team, Team BDS, TECH DRONE LEAGUE, Flat-Out, Team Raiden und Team Cyclone, die sich zu den bereits bestätigten Favoriten gesellen. Mit Elite-Piloten am Start erwarten Sie Hochgeschwindigkeitsduelle und eines der spannendsten Rennen aller Zeiten. Fans können sich auch auf einige der größten Namen im MMA freuen, denn professionelle Kämpfer aus Europa, Asien und Amerika werden bei PhygitalFighting.FATAL FURY: City of the Wolves antreten. Die endgültige Liste umfasst die UAE Warriors, angeführt von Weltmeister Bruno Azeredo und dem hochrangigen Leichtgewichtler Felipe Douglas, die ihr Heimrecht gegen große Herausforderer wie die Arabian Phantoms unter der Führung des afrikanischen Meisters Ramadan Noaman und Mexican Power mit dem bei den Fans beliebten Schwergewichtler Hugo "Pandamonium" Lezama verteidigen werden. Mit weiteren Elite-Teams und hochdekorierten MMA-Athleten sind explosive Kämpfe von Beginn an garantiert. Unterdessen steigt die Spannung in den wichtigsten phygitalen Disziplinen weiter an. In Phygital Football.UFL vervollständigen die bekannten phygitalen Champions Peñarol und die Gewinner der Phygital Contenders: Abu Dhabi, Mexico Quetzales - Armadillos FC, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld und bereiten die Bühne für einen der intensivsten Titelkämpfe des Turniers. Die internationale digitale Tanztalent Dina Morisset, Gewinnerin der Olympic Esports Series 2023 - dem globalen Virtual-Sports-Wettbewerb - nimmt neben Joseph Cordero, dem Vizemeister derselben Veranstaltung, am Phygital Dancing.Just Dance. Mit Kadern, die professionelle Basketballspieler und herausragende Gamer wie die von The Warriors und Great Team Brazil vereinen, verspricht Phygital Basketball.3on3 FreeStyle einen Showdown auf hohem Niveau. Nis Hatt, CEO von Phygital International, kommentierte die mit Stars gespickte Aufstellung wie folgt: "Wir sind stolz darauf, solch außergewöhnliche Athleten bei den Games of the Future 2025 begrüßen zu dürfen. Sie verkörpern ein Höchstmaß an körperlicher Leistungsfähigkeit, digitaler Meisterschaft und technologiegetriebener Performance. Dieses Aufgebot spiegelt die unglaubliche Dynamik der globalen Phygital-Bewegung wider, und wir können es kaum erwarten, dass Fans und Teilnehmer die Games of the Future 2025 in Abu Dhabi erleben." Sichern Sie sich Tickets oder verfolgen Sie das Geschehen online: Nachdem nun alle Teilnehmer bestätigt sind, ist die Vorfreude auf die GOTF 2025 so groß wie nie zuvor. Fans können sich jetzt über gotfabudhabi.com ihre Tickets sichern, um die Zukunft des Sports aus der ersten Reihe mitzuerleben. Wer nicht persönlich dabei sein kann, kann dennoch jeden Moment live über spezielle Livestreams der Games of the Future 2025 über internationale Übertragungspartner weltweit und die eigene OTT-Streaming-Plattform von GOTF unter https://tv.gofuture.games verfolgen. Weitere Informationen über die Games of the Future 2025, einschließlich Zeitplänen, Ticketverkauf und aktuellen Veranstaltungshinweisen, finden Sie auf dieser Website: offiziellen Website . Für die neuesten Updates, Highlights und Inhalte hinter den Kulissen folgen Sie @gamesofthefutureofficial und @gotfabudhabi auf Instagram. Informationen zu Phygital International (PI) Phygital International ist der Ausrichter von phygital sports auf globaler Ebene und konzentriert sich darauf, den Sport weiterzuentwickeln und neu zu definieren. Phygital International ist Verwalter und Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt. Weitere Informationen finden Sie auf: https://Phygitalinternational.com oder kontaktieren Sie phygital@marylebonecommunications.com . Informationen zu den Games of the Future (GOTF) Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der physischer und digitaler Sport miteinander verschmelzen und den Höhepunkt des Phygital Sports bilden. Das Turnier vereint die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt, um sich in verschiedenen Phygital Disciplines und Challenges zu messen. 