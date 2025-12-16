Dan Ives von Wedbush Securities ist derzeit einer der angesagtesten Analysten an der Wall Street. Sein Wort hat Gewicht. Ives veröffentlicht regelmäßige neue Analysen zu Apple, Tesla, Nvidia oder Spotify. Zu Beginn der Woche hat er seine Top-Pics für den europäischen Markt vorgestellt. Europa stehe laut Analyst Ives vor einer "Bewährungsprobe" hinsichtlich seiner Fähigkeit, als Technologiezentrum konkurrenzfähig zu sein. Trotz der "wachsenden Frustration" vieler Investoren über die Fähigkeit Europas, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.