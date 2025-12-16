Dan Ives von Wedbush Securities ist derzeit einer der angesagtesten Analysten an der Wall Street. Sein Wort hat Gewicht. Ives veröffentlicht regelmäßige neue Analysen zu Apple, Tesla, Nvidia oder Spotify. Zu Beginn der Woche hat er seine Top-Pics für den europäischen Markt vorgestellt. Europa stehe laut Analyst Ives vor einer "Bewährungsprobe" hinsichtlich seiner Fähigkeit, als Technologiezentrum konkurrenzfähig zu sein. Trotz der "wachsenden Frustration" vieler Investoren über die Fähigkeit Europas, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär