Intensivierende Bot-Kriege, ein starker Anstieg der Angriffe auf zivilgesellschaftliche Organisationen und rasante Fortschritte bei der Post-Quanten-Verschlüsselung kennzeichnen ein entscheidendes Jahr im Internet

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, hat heute seinen sechsten jährlichen Jahresrückblick veröffentlicht, der einen der umfassendsten Überblicke über das Verhalten des Internets im Jahr 2025 bietet. Der Bericht begleitet von einem Spotlight auf die beliebtesten Internetdienste beleuchtet die wichtigsten Internet-Trends, Verkehrsmuster und Sicherheitserkenntnisse des vergangenen Jahres.

Das Internet spielt sowohl in unserem privaten als auch in unserem beruflichen Leben eine zentrale Rolle, und dieses Jahr war geprägt von einer bemerkenswerten Veränderung in der Abhängigkeit der Gesellschaft vom Internet angetrieben durch ein signifikantes Wachstum und große technologische Veränderungen. Der weltweite Internetverkehr stieg im Vergleich zum Vorjahr um 19 an, und wir konnten erhebliche Veränderungen und fortschrittliche Funktionen im Bereich der KI beobachten. Gleichzeitig gab es wichtige Meilensteine im Bereich der Sicherheit: Post-Quanten-Verschlüsselung schützt nun 52 des gesamten Datenverkehrs, um Internetnutzer vor zukünftigen Bedrohungen zu schützen. Dieses Wachstum brachte jedoch auch Herausforderungen mit sich, da die dramatische Eskalation der Cyberkriegsführung zu mehr als 25 rekordverdächtigen DDoS-Angriffen führte.

"Das Internet verändert sich nicht nur, es wird grundlegend neu verkabelt. Von KI bis hin zu kreativeren und raffinierteren Bedrohungsakteuren ist jeder Tag anders. Während wir in diesem Jahr mehrere Meilensteine im Internet gefeiert haben, haben wir auch Angriffe abgewehrt, die den Begriff "Skala" neu definiert haben, und miterlebt, wie das traditionelle Geschäftsmodell der Online-Inhaltserstellung vor großen Herausforderungen stand", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Da ein großer Teil des Internets jede Sekunde eines jeden Tages über das Netzwerk von Cloudflare läuft, sehen wir uns in der besonderen Verantwortung, diese Veränderungen zu begleiten und ein besseres Internet für alle zu schaffen."

Der Jahresrückblick von Cloudflare enthält wichtige Daten und Erkenntnisse über die sich wandelnde Internetlandschaft, um die Online-Welt besser informiert, widerstandsfähiger und sicherer zu machen. Zu den wichtigsten Höhepunkten des Jahres 2025 gehören:

Google und Meta weiterhin an der Spitze: Google und Facebook (jetzt Meta) konnten ihre Position als die beiden weltweit beliebtesten Internetdienste zum vierten Mal in Folge behaupten, während ChatGPT den ersten Platz in der boomenden Kategorie der generativen KI verteidigte.

Google und Facebook (jetzt Meta) konnten ihre Position als die beiden weltweit beliebtesten Internetdienste zum vierten Mal in Folge behaupten, während ChatGPT den ersten Platz in der boomenden Kategorie der generativen KI verteidigte. Der KI-Bot-Krieg spitzt sich zu, mit einem einzigen dominierenden Akteur: Der Crawling-Bot von Google stellte die Aktivitäten aller anderen führenden KI-Bots in den Schatten und war damit die größte Quelle für automatisierten Internetverkehr.

Der Crawling-Bot von Google stellte die Aktivitäten aller anderen führenden KI-Bots in den Schatten und war damit die größte Quelle für automatisierten Internetverkehr. Cyberkriminelle wenden sich neuen anfälligen Zielen zu: Zum ersten Mal wurden zivilgesellschaftliche und gemeinnützige Organisationen zum am häufigsten angegriffenen Sektor, wahrscheinlich aufgrund der Sensibilität und des potenziellen finanziellen Werts ihrer Nutzerdaten.

Zum ersten Mal wurden zivilgesellschaftliche und gemeinnützige Organisationen zum am häufigsten angegriffenen Sektor, wahrscheinlich aufgrund der Sensibilität und des potenziellen finanziellen Werts ihrer Nutzerdaten. Regierungen sind die Hauptursache für größere Ausfälle: Fast die Hälfte aller weltweit beobachteten größeren Internetausfälle wurde durch Maßnahmen von Regierungen ausgelöst, obwohl die durch Kabelbrüche verursachten Ausfälle um fast 50 zurückgingen und die durch Stromausfälle verursachten Ausfälle sich verdoppelten.

Fast die Hälfte aller weltweit beobachteten größeren Internetausfälle wurde durch Maßnahmen von Regierungen ausgelöst, obwohl die durch Kabelbrüche verursachten Ausfälle um fast 50 zurückgingen und die durch Stromausfälle verursachten Ausfälle sich verdoppelten. Europa ist weltweit führend in Bezug auf Internetgeschwindigkeit und -qualität: Europäische Länder dominierten die globalen Konnektivitätskennzahlen und erreichten die höchsten durchschnittlichen Download-Geschwindigkeiten (alle über 200 Mbit/s), wobei Spanien weltweit den ersten Platz in Bezug auf die Gesamtqualität des Internets belegte.

Diese Daten stammen von Cloudflare Radar, einem kostenlosen Tool, mit dem jeder globale Trends und Erkenntnisse im Internet einsehen kann. Radar basiert auf Daten aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare (eines der weltweit größten Netzwerke, das mehr als 330 Städte in über 120 Ländern umfasst) sowie auf aggregierten und anonymisierten Daten aus dem öffentlichen DNS-Resolver 1.1.1.1 von Cloudflare, der häufig als schnelle und private Möglichkeit zum Surfen im Internet genutzt wird.

Weitere Informationen zum Jahresrückblick von Cloudflare finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Blog: Cloudflare Jahresrückblick 2025

Blog: Die beliebtesten Internetdienste 2025

Microsite zum Jahresrückblick 2025

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "untersuchen", "planen", "voraussehen", "könnte", "beabsichtigen", "anstreben", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu den Plänen und Zielen von Cloudflare für Cloudflare Radar, das globale Netzwerk von Cloudflare sowie die Produkte und Technologien von Cloudflare, die technologische Entwicklung von Cloudflare, zukünftige Geschäftstätigkeiten, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare des CEO von Cloudflare. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, einschließlich des am 30. Oktober 2025 eingereichten Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2025 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251215446522/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com