Anleger, die vom Boom rund um Künstliche Intelligenz profitieren wollen, müssen ihr Geld nicht zwangsläufig in Halbleiteraktien stecken. Laut der Investmentbank Piper Sandler gibt es eine eher ungewöhnliche, aber vielversprechende Alternative: Warby Parker, ein US-Anbieter von Brillen und Sehhilfen.Piper Sandler stuft die Aktie mit "Overweight" ein. Das Kursziel wurde von 22 auf 32 Dollar angehoben. Begründet wird dies vor allem mit den Plänen des Unternehmens, KI-gestützte Brillen auf den Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
