Nach Einschätzung der Bank of America ist der KI-Boom an den Börsen noch lange nicht vorbei. In einer aktuellen Analyse argumentiert die Bank, dass sich der KI-Investmentzyklus weiterhin erst in einer frühen bis mittleren Phase befindet. Entsprechend sehen die Analysten auch für 2026 weiterhin attraktive Chancen - insbesondere bei Halbleiteraktien.Das Analystenteam um Vivek Arya erwartet, dass Chipwerte zwar volatil bleiben, insgesamt aber weiter solide Renditen liefern werden. Der Markt unterschätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär