Dienstag, 16.12.2025
So sehen echte Chancen aus: Starke Phase-1-Ergebnisse, fallender Kurs
16.12.2025 22:57 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.111 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.111 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben sich die Kurse stabilisiert. In den USA hatten die Börsen dank niedrigerer Anleiherenditen ihre Verluste reduziert oder sogar ins Plus gedreht.

Südzucker zeigten sich 0,7 Prozent niedriger, nachdem der Zuckerproduzent die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und für das kommende zwar einen Umsatzrückgang, aber ein höheres EBITDA in Aussicht gestellt hatte.

Norma stiegen um 4,5 Prozent. Der Autozulieferer startet ein Freiwilligenprogramm zum Stellenabbau.

Der Kurs des Penny Stocks Noratis sackte um 15 Prozent ab. Wie der Entwickler von Bestandsimmobilien am Abend mitteilte, hat das Amtsgericht Frankfurt dem Antrag des Unternehmens auf ein Schutzschirmverfahren stattgegeben und den vorläufigen Sachwalter bestellt. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.111    24.077   +0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)

