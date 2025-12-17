Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 16 décembre 2025) - Amex Exploration inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de son acquisition (la « Transaction ») d'un intérêt indivis de 100% dans 324 claims non-contigus couvrant 8 392,92 hectares dans les cantons d'Abbotsford et d'Hepburn, dans la province de l'Ontario. La Transaction a été conclue conformément aux modalités d'une convention d'achat d'actifs signé entre la Société et un vendeur sans lien de dépendance, annoncée précédemment le 1 décembre 2025.

À propos d'Amex Exploration inc.

Amex Exploration inc. a fait d'importantes découvertes d'or à haute teneur, ainsi que des zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, dans le cadre de son projet aurifère Perron, détenu à 100 %, situé à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, au Québec. Le projet Perron consiste en 183 claims contigus, pour une superficie de 65,75 km². Le projet abrite à la fois des minéralisations aurifères à fort tonnage et à haute teneur.

Combiné au projet adjacent Perron Ouest et aux projets Abbotsford et Hepburn (incluant des claims additionnels acquis par jalonnement) en Ontario, le portefeuille foncier consolidé couvre une superficie de 501,08 km² à l'échelle d'un district. Cette vaste propriété se trouve dans une géologie très prometteuse, propice à la minéralisation aurifère à haute teneur et à des minéralisations du type SMV.

Le projet bénéficie d'excellentes infrastructures: accessible par une route praticable toute l'année, il est situé à seulement 20 minutes d'un aéroport et à environ 8 km de la ville de Normétal. Il est également situé à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d'importants producteurs d'or.

