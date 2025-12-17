OAG gibt heute die Ernennung der Ex-Skyscanner-Führungskraft Filip Filipov zum neuen CEO bekannt.

Filip Filipov ist derzeitig als Chief Operating Officer des Unternehmens tätig und löst Phil Callow ab, der sich entschieden hat, nach dreizehn Jahren des Wandels an der Spitze von OAG zurückzutreten, um seinen vielen anderen Interessen nachzugehen. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2024 hat Filip Filipov eine führende Rolle in der ehrgeizigen nächsten Phase des Wachstums und der fortschreitenden Beschleunigung des Unternehmens übernommen. Er wird OAG nun in eine neue Ära führen, die durch fortschrittliche Datenprodukte und KI-orientierte Intelligenz gekennzeichnet ist. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen OAG hatte Filip Filipov leitende Positionen in der Reisetechnologie und in der Big-Data-Beratung, einschließlich im Führungsteam von Skyscanner inne.

Filip Filipov erklärte: "Es ist ein Privileg, diese Rolle zu übernehmen und ein Unternehmen mit einer so starken Tradition und einem so guten Ruf führen zu dürfen. Ich bin gespannt auf die Zukunft und bestrebt, unseren Kunden den bestmöglichen Service mit der Zuverlässigkeit, dem Service und der Innovationskraft, auf die sie sich verlassen, zu bieten."

Gehan Talwatte, Chairman von OAG, kommentierte die Entwicklung mit den Worten "Die Ernennung von Filip Filipov spiegelt unsere solide Nachfolgeplanung und unser Engagement für Stabilität, Kontinuität und nachhaltiges Wachstum wider. Unsere Kunden, Partner und die Branche können davon ausgehen, dass OAG weiterhin den vertrauenswürdigen Service und die Innovationen bieten wird, für die wir bekannt sind. Phil Callow wird den Übergang im ersten Quartal 2026 unterstützen und anschließend zum Berater des Vorstands ernannt."

Phil Callow, der ausscheidende CEO von OAG, erläuterte: "Nachdem er OAG durch eine Flut von Veränderungen geführt und dazu beigetragen hat, dass es heute so ist, wie es ist, habe ich beschlossen, dass für mich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Staffelstab an jemand Neues weiterzureichen. Es bedeutete ein enormes Privileg, eine so herausragende Gruppe von Menschen angeführt zu haben und ich bin nun extrem gespannt auf ihre Zukunft, insbesondere dank der dynamischen Führung von Filip Filipov."

Über OAG

OAG ist die führende Datenplattform für die internationale Reisebranche, die als erstes Unternehmen der Branche eine einzige Bezugsquelle für Angebot, Nachfrage und Preisgestaltung bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.oag.com

Contacts:

Dominique.Leroux@oag.com