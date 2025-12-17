EQS-News: Years of Culture / Schlagwort(e): Miscellaneous

DOHA, Katar, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Initiative "Years of Culture" hat Pläne für eine Reihe neuer Kulturpartnerschaften mit Ländern auf der ganzen Welt angekündigt, um gegenseitigen Respekt, kulturellen Austausch und globale Zusammenarbeit zu fördern. Die bevorstehenden Partnerschaften umfassen Kanada und Mexiko (2026) sowie Ägypten und Griechenland (2027). Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Vorsitzende von "Years of Culture", erklärte: "Years of Culture ist eines unserer lohnendsten Programme. Als Vermächtnis der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 fördert es seit mehr als einem Dutzend Jahren das Verständnis über Grenzen hinweg. Es wurde konzipiert, um unsere Kultur auf verschiedene Kontinente zu bringen und unsere Werte und Talente einem neuen Publikum vorzustellen, während wir im Gegenzug hier in Katar andere Länder würdigen. Dieses Jahr sind wir Gastgeber für Argentinien und Chile. Nächstes Jahr werden wir in den Austausch mit Mexiko und Kanada treten, gefolgt von Ägypten und Griechenland im Jahr 2027". Das 2012 ins Leben gerufene Programm "Years of Culture" fördert langfristige Beziehungen zwischen Katar und Partnerländern durch eine Reihe von Austauschprogrammen in den Bereichen Kultur, Bildung, Wirtschaft und Kreativität. Die Initiative spiegelt die Überzeugung Katars wider, dass kulturelle Zusammenarbeit den Dialog fördert, internationale Beziehungen stärkt und das Verständnis über Grenzen hinweg fördert. Das Kulturjahr 2026 mit Kanada und Mexiko weist eine besondere Symmetrie auf. Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgerichtet wird, ist dasselbe Turnier, das zur Gründung der Initiative "Years of Culture" inspirierte, als Katar den Zuschlag für die Ausrichtung erhielt. In Anlehnung an den Geist der globalen Einheit, den die Spiele verkörpern, wird diese Zusammenarbeit mit dem nächsten Gastgeber der Weltmeisterschaft die Fähigkeit des Fußballs hervorheben, Kulturen miteinander zu verbinden. Weitere Programme werden als Vermächtnisprojekte des Kulturjahres Katar-USA 2021 präsentiert. Im Jahr 2027 wird Katar das kulturelle Erbe Ägyptens und Griechenlands würdigen, zweier Zivilisationen, die die Weltgeschichte geprägt haben und bis heute Einfluss auf die zeitgenössische Kultur, Philosophie und Kunst ausüben. Während jedes Kulturjahres arbeitet Katar eng mit Kulturinstitutionen, Botschaften, Künstlern und Pädagogen zusammen, um einen vielfältigen Kalender mit Ausstellungen, Festivals, Messen, Residenzen, akademischen Austauschprogrammen und öffentlichen Veranstaltungen in beiden Ländern zu präsentieren. Die Programmplanung beginnt häufig bereits im Vorfeld des offiziellen Jahres und erstreckt sich weit darüber hinaus, wodurch langfristige Vermächtnisse und Beziehungen entstehen. Seit seiner Gründung hat "Years of Culture" Partnerschaften mit Japan (2012), dem Vereinigten Königreich (2013), Brasilien (2014), der Türkei (2015), China (2016), Deutschland (2017), Russland (2018), Indien (2019), Frankreich (2020), den Vereinigten Staaten (2021) und der MENASA-Region (2022) aufgebaut. (2016), Deutschland (2017), Russland (2018), Indien (2019), Frankreich (2020), den Vereinigten Staaten (2021), der MENASA-Region (2022), Indonesien (2023) und Marokko (2024) aufgebaut. Katar begeht derzeit ein Kulturjahr mit Argentinien und Chile (2025). Weitere Informationen finden Sie unter www.yearsofculture.qa oder folgen Sie @yearsofculture in den sozialen Medien. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/katars-initiative-years-of-culture-gibt-partnerlander-fur-2026-und-2027-bekannt-302644246.html



