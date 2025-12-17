Laut einer neuen Studie des Analystenhauses Wells Fargo stehen diese Looser-Aktien, gegen die auch Shortseller teilweise massiv wetten, vor einem unglaublichen Comeback. Ein früher Einstieg könnte sich lohnen. Auch wenn 2025 aller Vorraussicht nach ein gutes Aktienjahr werden dürfte, haben einige Titel eine sehr schlechte Performance hingelegt. Doch dies könnte laut einer neuen Wells Fargo Studie eine gekaufgelegenheit sein. Diese Looser-Aktien ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.