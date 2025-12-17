SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern eröffnet heute in Salzgitter seine erste Batteriezellfabrik. Nach fast dreieinhalb Jahren Bauzeit läuft bei der Batterietochter PowerCo offiziell die Produktion an. Produziert wird hier künftig die neue Einheitszelle des Konzerns, die im kommenden Jahr erstmals bei den neuen Elektro-Kleinwagen VW ID. Polo und Cupra Raval zum Einsatz kommen soll.

Salzgitter ist der erste Standort der VW-Batterietochter. An der Zellfabrik auf dem Gelände des bisherigen VW-Motorenwerks war seit Juli 2022 gebaut worden. Weitere Werke entstehen derzeit in Valencia in Spanien und in St. Thomas in Kanada. VW setzt dabei auf eine Standardfabrik, die an allen Standorten nach gleichem Muster gebaut wird./fjo/DP/zb