Mittwoch, 17.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
So sehen echte Chancen aus: Starke Phase-1-Ergebnisse, fallender Kurs
Dow Jones News
17.12.2025 06:51 Uhr
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam: 

=== 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 - Aumovio 
 - TKMS 
 HERAUSNAHME 
 - Gerresheimer 
 - Hellofresh 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Gerresheimer 
 - Hellofresh 
 - Ottobock 
 - PSI Software 
 - Tonies 
 - Verbio 
 HERAUSNAHME 
 - Amadeus Fire 
 - Formycon 
 - LPKF 
 - Procredit 
 - Stratec 
 - Thyssenkrupp Nucera 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - Ottobock 
 HERAUSNAHME 
 - PNE 
 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Airtel Africa 
 - Asseco Poland 
 - De Longhi 
 - Huber + Suhner 
 - Quilter 
 - Verisure 
 HERAUSNAHME 
 - Diasorin 
 - Hemnet 
 - Lanxess 
 - Ocado 
 - SEB 
 - Tate & Lyle 
 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - Carvana 
 - Comfort Systems USA 
 - CRH 
 HERAUSNAHME 
 - LKQ 
 - Mohawk Industries 
 - Solstice Advanced Materials 
 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.