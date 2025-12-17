Die Aktien des Chipherstellers MetaX Integrated Circuits Shanghai hat ein enorm starkes IPO verzeichnet: Zum Börsendebüt am Mittwoch schoss der Kurs um unglaubliche 697 Prozent nach oben - von 104,66 auf über 835 Yuan. Das Unternehmen nahm mit seinem Börsengang rund 600 Millionen US-Dollar ein und ist damit die heißeste Neuemission des Jahres an der Shanghaier Star MarketMit dem Mega-IPO schreibt MetaX die Erfolgsgeschichte fort, die zuletzt Moore Threads mit einem Kursplus von 502 Prozent bei seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär