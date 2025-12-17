DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MITTELSTAND - Der Mittelstand leidet unter der Wirtschaftskrise, weil die Kosten steigen und die Umsätze sinken. Viele Unternehmen halten das nicht länger durch. "Der Mittelstand gibt auf", sagt Robert Mayr, Vorstandsvorsitzender des Softwareanbieters und IT-Dienstleisters Datev. Er sieht keine Schockwelle, aber einen schleichenden Rückzug, da Firmen nicht nur Insolvenz anmelden, sondern auch ihren Betrieb schließen oder ins Ausland abwandern. Mayr macht seine Einschätzungen unter anderem an einer Datev-Umfrage unter mehr als 400 Steuerkanzleien fest. Demnach haben 2,4 Prozent der Mandanten der befragten Steuerberater in den vergangenen zwölf Monaten ihren Betrieb aufgegeben oder ins Ausland verlagert. Gegenüber dem Anteil der Betriebsaufgaben und Verlagerungen im Vorjahr entspricht das einem Anstieg um die Hälfte. (FAZ)

