Fünf Unternehmen, ein Megatrend: Die Kreislaufwirtschaft boomt und innovative Recyclingkonzerne profitieren doppelt. Wer jetzt investiert, könnte nicht nur sein Depot, sondern auch die Umwelt nachhaltig aufpolieren. Die Kreislaufwirtschaft ist längst mehr als ein Modewort - sie ist zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte der kommenden Jahre geworden. Immer strengere Vorgaben zur Wiederverwertung von Rohstoffen, der EU Green Deal und der weltweite ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.