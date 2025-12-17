DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VW/RIVIAN - Der US-Elektroautobauer Rivian führt Gespräche über einen möglichen Einsatz seiner Fahrzeugsoftware in Volkswagen-Modellen mit Verbrennungsmotor. "Wir reden darüber", sagte Rivian-Chef "RJ" Scaringe im Interview mit dem Handelsblatt. Details nannte er nicht. Bislang galt die 2024 geschlossene Partnerschaft rein für batterieelektrische Fahrzeuge. Sie gilt als zentrales Projekt für VW-Konzernchef Oliver Blume. Zuletzt hatten Berichte über Probleme und Spannungen in dem Gemeinschaftsprojekt für Unruhe gesorgt. (Handelsblatt)

GALVION - Das kanadische Rüstungsunternehmen Galvion bewirbt sich um einen Auftrag der Bundeswehr im mittleren dreistelligen Millionenbereich und will Deutschland zu seinem größten Markt machen. Der bisherige Partner des Konzerns Rheinmetall habe ein entsprechendes Angebot abgegeben, erfuhr das Handelsblatt von mit der Ausschreibung und den Verhandlungen vertrauten Personen. Es geht demnach um mehr als 300.000 Gefechtshelme, die über mehrere Jahre hinweg nach und nach geliefert werden sollen. Ein Teil davon könnte in die Schweiz gehen. Bei größeren Beschaffungsaufträgen ist es nicht unüblich, dass andere Länder mitbestellen. (Handelsblatt)

WEIGHT WATCHERS - Weight Watchers steigt groß ins Geschäft mit Abnehmmedikamenten ein: Im kommenden Jahr will das amerikanische Unternehmen sowohl die Abnehmtabletten von Eli Lilly als auch von Novo Nordisk vertreiben und damit sein Telemedizin-Geschäft deutlich ausbauen. Für Weight Watchers ist dies ein Neustart. Mit seinem System zur Gewichtsreduktion, das auf dem Zählen von Nährwertpunkten basiert, hatte der Konzern ein globales Firmenimperium geschaffen. Doch dann kamen der "Body-Positivity"-Trend, der zwischenzeitliche Stopp von Kurstreffen während der Coronapandemie - und vor allem die Abnehmspritze. Nach überstandenem Insolvenzverfahren in diesem Jahr muss sich das Unternehmen nun neu aufstellen. (Handelsblatt)

