© Foto: CFOTO - CFOTO

Die Aktien des chinesischen Chip-Herstellers MetaX steigen bei ihrem Debüt in Shanghai um fast 700 Prozent. Der Erfolg unterstreicht Chinas Ambitionen, in der KI-Chip-Produktion unabhängiger von den USA zu werden.Die Aktien des chinesischen Chip-Herstellers MetaX Integrated Circuits haben bei ihrem Börsendebüt in Shanghai am Mittwoch einen dramatischen Anstieg von rund 700 Prozent verzeichnet. Im Rahmen des Börsengangs, bei dem umgerechnet fast 600 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, lag der Ausgabepreis der Aktien bei 104,66 Yuan. Am ersten Handelstag sprangen die Titel jedoch auf über 835 Yuan, was einem beeindruckenden Kursanstieg von 697 Prozent entspricht. MetaX ist spezialisiert …