The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2025
ISIN Name
DE000HLB2VQ3 LB.HESS.THR.CARRARA06T/20
XS0207825364 AXA S.A 04/UND. FLR MTN
DE000NLB1DD3 NORDLB NACHRANG 2015
US858119BF68 STEEL DYNAMICS 17/26
DE000LB12288 LBBW STUFENZINS 18/25
USU8066LAE49 SCHLUMBERGER H.15/25 REGS
FR0014002J90 BPCE 21/25 MTN
FR0013030129 CREDIT AGRI. 15/25
DE000HLB2LT8 LB.HESS.-THR.IS.17/27
CH0305398254 CIBC 15-25 MTN
US228255AH83 CROWN HOLDINGS 2026
CH0387879072 TESSIN 17-25
DE000HLB5JK4 LB.HESS.-THR.IS.12B/2017
DE000HLB3P95 LB.HESS.THR.CARRARA09O/16
XS3093360389 AL MI'YAR C. 25/25 MTN
DE000HLB7B71 LB.HESS.THR.CA.TIL.12D/22
XS2536730448 SPAREBANK 1 22/25 MTN
XS3102006031 AL MI'YAR C. 25/25 MTN
DE000DJ9ADN3 DZ BANK IS.A2410
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2025
ISIN Name
DE000HLB2VQ3 LB.HESS.THR.CARRARA06T/20
XS0207825364 AXA S.A 04/UND. FLR MTN
DE000NLB1DD3 NORDLB NACHRANG 2015
US858119BF68 STEEL DYNAMICS 17/26
DE000LB12288 LBBW STUFENZINS 18/25
USU8066LAE49 SCHLUMBERGER H.15/25 REGS
FR0014002J90 BPCE 21/25 MTN
FR0013030129 CREDIT AGRI. 15/25
DE000HLB2LT8 LB.HESS.-THR.IS.17/27
CH0305398254 CIBC 15-25 MTN
US228255AH83 CROWN HOLDINGS 2026
CH0387879072 TESSIN 17-25
DE000HLB5JK4 LB.HESS.-THR.IS.12B/2017
DE000HLB3P95 LB.HESS.THR.CARRARA09O/16
XS3093360389 AL MI'YAR C. 25/25 MTN
DE000HLB7B71 LB.HESS.THR.CA.TIL.12D/22
XS2536730448 SPAREBANK 1 22/25 MTN
XS3102006031 AL MI'YAR C. 25/25 MTN
DE000DJ9ADN3 DZ BANK IS.A2410
© 2025 Xetra Newsboard