17.12.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 17

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-12-16 NL0009272749 3938777.000 368730413.87 93.6155
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-12-16 NL0009272772 513000.000 37405681.93 72.9156
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-12-16 NL0009272780 360000.000 30426642.25 84.5185
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-12-16 NL0009690239 8235404.000 306972515.01 37.2747
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-12-16 NL0009690247 2208390.000 37761045.53 17.0989
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-12-16 NL0009690254 2426537.000 29967273.43 12.3498
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-12-16 NL0010273801 2681000.000 51260649.02 19.1200
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-16 NL0010731816 888000.000 77347362.77 87.1029
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-12-16 NL0011683594 94400000.000 4438363558.27 47.0166
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-16 NL0010408704 31003010.000 1124200394.88 36.2610
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-12-16 NL0009272764 318000.000 19963834.80 62.7794

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.