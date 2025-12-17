VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-16
|NL0009272749
|3938777.000
|368730413.87
|93.6155
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-16
|NL0009272772
|513000.000
|37405681.93
|72.9156
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-16
|NL0009272780
|360000.000
|30426642.25
|84.5185
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-16
|NL0009690239
|8235404.000
|306972515.01
|37.2747
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-16
|NL0009690247
|2208390.000
|37761045.53
|17.0989
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-16
|NL0009690254
|2426537.000
|29967273.43
|12.3498
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-16
|NL0010273801
|2681000.000
|51260649.02
|19.1200
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-16
|NL0010731816
|888000.000
|77347362.77
|87.1029
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-16
|NL0011683594
|94400000.000
|4438363558.27
|47.0166
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-16
|NL0010408704
|31003010.000
|1124200394.88
|36.2610
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-16
|NL0009272764
|318000.000
|19963834.80
|62.7794
