FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im frühen Handel etwas gesunken. Ein Euro kostete am Morgen 1,1721 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag noch auf 1,1776 Dollar festgesetzt.

Im Fokus steht das ifo-Geschäftsklima in Deutschland. Das wichtigste Konjunkturbarometer aus Deutschland dürfte keine grundlegende Besserung der Stimmung in der Wirtschaft signalisieren. Schon seit Jahren steckt Deutschland in der Flaute.

Im Hinblick auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank dürften die ifo-Zahlen aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) keine Änderung der Markteinschätzung zur Folge haben. Am Markt wird von der EZB an diesem Donnerstag keine Zinsänderung erwartet. Die Währungshüter halten laut jüngsten Aussagen das Zinsniveau für angemessen. Die konjunkturelle Dynamik vor allem in Deutschland ist schwach, die Inflation aber noch leicht erhöht. Die Helaba sieht vor diesem Hintergrund keinen Bedarf für einen zusätzlichen geldpolitischen Impuls./jha/stk