Nach den jüngsten Quartalszahlen zeigt sich die Aktie weiterhin robust. Charttechnisch rückt vor allem der Bereich um 400 USD in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|359,20
|360,95
|10:06
|359,15
|360,95
|10:05
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|MongoDB mit relativer Stärke - Trend setzt sich fort
|Di
|BMO Capital names MongoDB and Rubrik as top picks for 2026
|Mo
|Raymond James nimmt die Beobachtung von MongoDB mit "Market Perform" auf
|Mo
|MongoDB stock initiated with Market Perform rating by Raymond James
|09.12.
|MongoDB Aktie im Höhenflug: KI-Wachstumsstory oder schon zu teuer?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|MONGODB INC
|359,25
|+0,13 %