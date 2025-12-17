Laut vorläufiger Ergebnisse der Bundesstatistiker ging es im Oktober um 0,6 % gegenüber dem Vormonat und um 3,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat aufwärts. In erster Linie im Sonstigen Fahrzeugbau (+1,7 % zum September), dagegen fiel der Ordervorrat im Automobilbau um 1,4 %. Die Reichweite des Auftragsbestands liegt konstant bei 7,9 Monaten im Durchschnitt aller Branchen. Die Bandbreite reicht hier von 10,8 Monaten bei den Herstellern von Investitionsgütern bis zu 3,6 Monaten bei den Produzenten von Konsumgütern.



