1GLOBAL, ein technologiebasierter globaler Mobilfunkanbieter, baut seine Partnerschaft mit Revolut aus und erweitert das Angebot an Mobilfunk-Datentarifen der führenden Neobank auf den polnischen Markt.

Durch die Integration der eSIM-Funktion von 1GLOBAL in seine Multi-Service-App können die Kunden von Revolut in Polen, die sich zuvor auf der Warteliste eingetragen hatten, nun mit nur wenigen Klicks von Mobilfunk-Paketen profitieren, die günstige Inlands-Datentarife ab 25 Zloty pro Monat (ca. 6,00 pro Monat) mit einer Flatrate für Anrufe und SMS innerhalb Polens und der EU umfassen.

Diese Expansion markiert für 1GLOBAL einen weiteren Meilenstein in der Strategie des Unternehmens für eingebettete Telekommunikationsdienste. Über 4.000 Unternehmenspartner aus verschiedenen Branchen, darunter Fintech, Luftfahrt, Gastgewerbe und Tourismus, schenken den Diensten bereits ihr Vertrauen.

Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL, sagte: "Wir bei 1GLOBAL schätzen die Zusammenarbeit mit marktführenden Technologieunternehmen wie Revolut, die unsere Leidenschaft für Innovation und Kundenerfahrung teilen. Unsere erste Zusammenarbeit im Bereich Reise-eSIM war die erste dieser Art und hat alle Erwartungen übertroffen. Mit der Unterstützung der Einführung des lokalen Mobilfunkvertrags von Revolut mit Tier-1-Funktionen wie HD+-Sprachqualität, weltweiten WLAN-Anrufen, marktführenden Roaming-Tarifen und einer zukunftssicheren Konfiguration für Geräte und Wearables gehen wir nun einen Schritt weiter. Ich freue mich auf diese erste von vielen geplanten weltweiten Einführungen."

Hadi Nasrallah, General Manager, Telco bei Revolut, sagte: "Revolut Mobile ist weit mehr als nur ein weiterer Mobilfunkdienst, vielmehr ist es eine einzigartige Alternative, die entwickelt wurde, um die Branche zu revolutionieren. Unser Ziel lautet einfach: den besten Service zum besten Preis anzubieten und dabei für das bestmögliche Nutzererlebnis zu sorgen. Wir sorgen für echte Innovation mit Funktionen wie mehreren Rufnummern und globalem Messaging und sorgen gleichzeitig für einen unkomplizierten Prozess ohne versteckte Gebühren."

Eine erfolgreiche Partnerschaft, die die Kundenbindung fördert

Revolut hat die eSIM-Verteilungsdienste von 1GLOBAL im Jahr 2024 erstmals in seine App integriert. Seitdem wurde im Rahmen der Partnerschaft das Nicht-Banking-Angebot von Revolut um Daten- und Konnektivitätsdienste über eine einzige App erweitert.

Die Partnerschaft bietet Millionen polnischer Kunden, die die Multi-Service-Plattform von Revolut nutzen, globale Konnektivität und unkomplizierte mobile Datentarife sowohl im Inland als auch zu lokalen Tarifen in über 150 Ländern.

Die Technologie von 1GLOBAL ermöglicht es Neobanken wie Revolut, sich zu echten digitalen Konnektivitätszentren zu entwickeln. Sie fördert die Kundenbindung auf ihren Plattformen, erschließt neue Cross-Selling-Möglichkeiten und Einnahmequellen und trägt außerdem dazu bei, eine starke Kundenbindung aufzubauen.

Einfache API-Integration für ein nahtloses Kundenerlebnis

Digitale Banken wie Revolut zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, unkomplizierte, Grenzen überschreitende Dienstleistungen an einem Ort anzubieten. Mit ihren flexiblen Integrationsoptionen fügen sich die Technologie-Slots von 1GLOBAL nahtlos in dieses Geschäftsmodell ein und ermöglichen über die proprietäre API-Technologie eine schnelle Einbindung von eSIMs.

Mit der API-Technologie von 1GLOBAL können Unternehmen ihr App-Angebot in einem einzigen Schritt erweitern. Sobald die Integration erfolgt ist, können Unternehmen ihren Kunden vollständig gebrandete White-Label-Mobilfunkverträge anbieten. 1GLOBAL bietet flexible Vertragsmodelle an, mit denen jedes Unternehmen seine eSIM-Lösung an die spezifischen Anforderungen seiner Endkunden anpassen kann.

Unternehmen können dann die wettbewerbsfähigen Roaming-Verträge von 1GLOBAL und dessen Status als voll lizenzierter Mobile Virtual Network Operator (MVNO) nutzen, um ihren Kunden günstige Roaming-Dienste sowie attraktive nationale Mobilfunktarife anzubieten.

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologiegetriebener globaler Mobilfunkanbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Mit einer branchenführenden Telekommunikations-Technologieplattform, einer umfassenden Palette weltweit gültiger behördlicher Lizenzen und privilegiertem Zugang zum Telekommunikationsgroßhandelsmarkt ist 1GLOBAL einzigartig positioniert, um nahtlose Compliance- und Konnektivitätslösungen bereitzustellen. 1GLOBAL bedient die weltweit führenden Banken, Unternehmen und Digital-First-Unternehmen darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Zahlungsdienstleister und verbindet weltweit über 43 Millionen Geräte.

Mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar 2024 ist 1GLOBAL ein profitables Unternehmen, das erhebliche Cashflows generiert, um seine laufenden Investitionen in Infrastruktur, Transformation und Wachstum zu finanzieren. 2024 gewann 1GLOBAL wichtige Kunden und entwickelte sich von einem Telekommunikationsanbieter für mehrere Märkte zu einem globalen, technologiegetriebenen Kraftpaket für mobile Konnektivität.

1GLOBAL wurde 2022 von den beiden erfahrenen Tech-Gründern und Unternehmern Hakan Koç und Pyrros Koussios ins Leben gerufen und ist ein europäischer Technologieführer, der die digitale Transformation auf dem globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. 1GLOBAL ist in 12 Ländern als vollständig regulierter Mobile Virtual Network Operator ("MVNO") und in weiteren 41 Ländern als regulierter Telekommunikationsbetreiber tätig. 1GLOBAL hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden, unterhält weltweit führende Forschungs- und Entwicklungszentren in Lissabon, Berlin und São Paulo und beschäftigt über 450 Experten in 13 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 1GLOBAL

Über Revolut

Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank, die Menschen hilft, mehr aus ihrem Geld zu machen. Revolut startete 2015 im Vereinigten Königreich mit Geldtransfer- und Wechselkursdienstleistungen. Heute nutzen weltweit über 65 Millionen Kunden Dutzende innovativer Produkte von Revolut, um jeden Monat mehr als 1 Milliarde Transaktionen durchzuführen.

Durch unsere Privat- und Geschäftskonten geben wir den Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und erstellen nahtlose Verbindungen zwischen Menschen auf der ganzen Welt.

Die Bankdienstleistungen werden von der Revolut Bank UAB (304580906) erbracht, einer in der Republik Litauen ansässigen und von der Bank of Lithuania und der Europäischen Zentralbank zugelassenen und regulierten Bank. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, es fallen Gebühren an und es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mobile Konnektivitätsdienste (eSIM und Mobilfunkverträge) werden von Revolut Ltd. angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.revolut.com/en-LT/. Um weitere Informationen darüber zu erhalten, von welcher Revolut-Einheit Kunden Dienstleistungen erhalten, klicken Sie bitte hier.

Contacts:

Kontakt 1GLOBAL

1GLOBAL Press Office

E-Mail: press@1global.com