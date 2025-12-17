Nürnberg (ots) -NORMA macht seinen Kundinnen und Kunden eine Woche vor Heiligabend gleich mehrere tolle Geschenke! Beim Nürnberger Discounter gibt's ab sofort zahlreiche wichtige Lebensmittel deutlich günstiger, um Verbraucherinnen und Verbrauchern alle Preisvorteile rechtzeitig zum Weihnachtsessen weiterzugeben.Jetzt lohnt es sich also noch mehr, den Kühlschrank für die bevorstehenden Festtage voll zu machen: Quer durchs gesamte Sortiment senkt NORMA ab sofort die Preise um bis zu 23 Prozent. Die Wiener Würstchen - perfekt für das Weihnachtsessen - von GUT BARTENHOF kosten in der 400-Gramm-Packung beispielsweise nur noch 2,99 Euro, statt zuvor 3,19 Euro. Auch beim Schnitzel, Kochschinken und der Edelsalami von GUT BARTENHOF oder dem Rohschinken von GUT BARTENHOF fallen die Preise jetzt. Auch für die Fans von Süßigkeiten ist etwas geboten. Zahlreiche Artikel der NORMA-Eigenmarke EXCELSIOR, darunter Edel-Nuss und Edel-Sahne Schokolade, gibt es nun dauerhaft günstiger.Nicht nur lecker, sondern eben auch günstig geht's bei NORMA direkt auf Weihnachten zu. Mit der erneuten Preissenkung bleibt dabei besonders viel Geld im Portemonnaie und der Einkaufswagen ist trotzdem gut gefüllt. Der Nürnberger Lebensmittelhändler hat im abgelaufenen Jahr bereits mehrere hundert Artikel für seine Kundinnen und Kunden spürbar im Preis reduziert.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GUT BARTENHOF Leberwurst 250 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURGUT BARTENHOF Wiener Würstchen 400 gBislang: 3,19 EURJetzt: 2,99 EURGUT BARTENHOF Kochhinterschinken 200 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURGUT BARTENHOF Schnitzel paniert 300 gBislang: 3,29 EURJetzt: 3,19 EURGUT BARTENHOF Gourmet Rohschinken Sortiment 80 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURGUT BARTENHOF Dauerwurst-Aufschnitt 200 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURGUT BARTENHOF Edelsalami 150 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURGUT BARTENHOF Mini Wiener klassik / Geflügel 320 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,49 EURVILLA GUSTO Prosciutto Cotto 200 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,39 EURMETZGEREI REIß Wiener Würstchen 300 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURWERZ Wiener 400 gBislang: 3,79 EURJetzt: 3,59 EURGOLDSCHMAUS Wiener Knackige Burschen 640 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURMY SMILE Leberwurst fein 250 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURMY SMILE Bauernsalami geräuchert 150 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURMY SMILE Wiener Würstchen 400 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,59 EURMY SMILE Kochschinken Abschnitte 400 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,49 EURTANNENHOF Rohschinken geschnitten 80 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EUREXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT Gefüllte Tafel 190 g / 200 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,39 EUREXCELSIOR Edel-Nuss Schokolade 200 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,39 EUREXCELSIOR Edel-Sahne Schokolade 200 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,39 EUREXCELSIOR Zartbitter Schokolade 100 gBislang: 1,29 EURJetzt: 0,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6181008