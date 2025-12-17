NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der organische Umsatzrückgang dürfte sich im zweiten Geschäftsquartal gegenüber dem ersten etwas verlangsamt haben, schrieb Edward Mundy am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Insgesamt bleibe das Umfeld aber schwierig für die Franzosen./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000120693





