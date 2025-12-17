BÖRSE AKTUELL: Aktien, Rohstoffe und Devisen im Fokus (17.12.25)

Die Börse Aktuell zeigt sich mit einer freundlichen Tendenz: Die Futures auf die wichtigsten Aktienindizes notieren im Plus und erholen sich von den Verlusten der vorherigen Sitzung, die durch gemischte US-Konjunkturdaten ausgelöst worden waren. Der Technologieindex Nasdaq - US100 steigt um 0,35 - der breite S&P 500 - US500 um 0,2 - und der EU50 legt leicht um 0,05 - zu.

Politische Impulse belasten und stützen die Märkte

US-Präsident Donald Trump kündigte eine vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker an, die von oder nach Venezuela unterwegs sind. Er wirft dem Regime von Nicolás Maduro vor, US-Vermögenswerte zu stehlen und Öl-Einnahmen zur Finanzierung von Terrorismus und organisierter Kriminalität zu nutzen. Zudem stellte Trump eine Beschleunigung der Abschiebungen venezolanischer Migranten in Aussicht. Diese Nachrichten sorgen vor allem an den Rohstoffmärkten für Bewegung.

Laut Wall Street Journal plant Trump außerdem, den stimmberechtigten FOMC-Vertreter Christopher Waller für den Posten des Fed-Vorsitzenden zu interviewen. Waller gilt aktuell als drittwahrscheinlichster Nachfolger von Jerome Powell. Trotz positiver Reaktionen an den Finanzmärkten - US-Futures und US-Dollar legten zu - gelten seine Chancen aufgrund fehlender persönlicher Nähe zu Trump als begrenzt.

Unternehmensnachrichten im Marktbericht Börse

Warner Bros. Discovery plant, ein Übernahmeangebot von Paramount abzulehnen, das als strategischer Gegenschritt zu Netflix gedacht war. Vorbörslich verliert WBD rund 0,9 - während Netflix um 1 - zulegt....

