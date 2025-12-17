DOW JONES--Mit leichten Kursgewinnen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Große Kursausschläge werden vom Handel bis zur EZB-Sitzung am Donnerstag nicht erwartet. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 38 auf 24.159 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.180 und das Tagestief bei 24.080 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.348 Kontrakte. Auch im neuen März-Kontrakt gehen nur rund 500 Kontrakte um.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.